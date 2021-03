Partido opositor exige investigação à gestão de arsenais militares

A tomada de posição do CI acontece na sequência das explosões de domingo no quartel de Nkuantoma, na cidade de Bata, que provocaram a morte de pelo menos 105 pessoas e ferimentos em outras 615, além de um número indeterminado de desalojados e avultados danos materiais.

"A Procuradoria-Geral da República, assessorada por peritos internacionais independentes, deve abrir uma investigação contra o Governo por haver suspeitas de crime contra a segurança pública", defendeu o CI em comunicado.

O partido exigiu, por outro lado, que o parlamento convoque com "urgência" o ministro da Defesa, para que explique como têm sido construídos os quartéis, acampamentos e aquartelamentos militares e quais as medidas de segurança dos depósitos de material bélico nesses lugares.

"Dada a gravidade dos acontecimentos, este partido político tem a responsabilidade de pedir ao Governo que esclareça o povo e comunidade internacional sobre as explosões", acrescentou.

Para o CI, é determinante saber "como o Governo tem feito a gestão, armazenamento e conservação de dispositivos militares perigosos, que podem causar grandes danos tanto à população militar como à civil".

Para esta força política opositora ao Governo do Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE), do Presidente Teodoro Obiang, uma tragédia como a de Bata "pode repetir-se".

Sublinhando os perigos que representa um paiol, o CI sustentou que não pode ser instalado "de qualquer forma ou em qualquer lugar".

"É um erro grave e uma negligência imperdoável fazer as pessoas viverem no mesmo local com dispositivos militares altamente perigosos e sem qualquer garantia de segurança", considerou.

Para o CI, o Governo do PDGE, que está no poder há 42 anos, deve justificar "com provas" se os locais de armazenamento dos arsenais militares no país foram construídos "com todas as características exigidas pela regulamentação internacional" e enquadrados por legislação nacional.

Caso contrário, sustentou o partido, estar-se-á perante "um terrível ato de negligência e imprudência" que sugere que "o Governo é o único responsável pela tragédia em Bata", devendo, nesse caso, demitir-se "em bloco".

A cidade portuária de Bata foi abalada no domingo por uma série de explosões num quartel militar, que provocaram a morte a pelo menos 105 pessoas e 615 feridos.

O CI foi o único partido opositor que conquistou lugares no parlamento e no Ajuntamento de Malabo nas eleições de 2017, no entanto os eleitos não puderam tomar posse por terem sido detidos.

Em 2018, foram libertados e indultados, o que lhes deveria permitir assumir os lugares, mas nessa altura já o partido tinha sido dissolvido por um tribunal.

Antiga colónia espanhola, governada há 42 anos por Teodoro Obiang, a Guiné Equatorial, um país rico em recursos, mas com largas franjas da população abaixo do limiar da pobreza, integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.

Desde a sua independência de Espanha em 1968, a Guiné Equatorial, um dos principais produtores de petróleo de África, é considerado pelos grupos de direitos humanos como um dos países mais repressivos do mundo, devido a acusações de detenções e torturas de dissidentes e alegações de fraude eleitoral.

O chefe de estado de 78 anos, Teodoro Obiang governa o país com mão de ferro desde 1979, quando derrubou o seu tio Francisco Macias num golpe de Estado, e é o Presidente com o mandato mais longo do mundo.