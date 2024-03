Partido Popular Europeu prepara reeleição de Ursula von der Leyen

Duas semanas após ter anunciado a sua candidatura a "Spitzenkandidat" (cabeça de lista) do PPE para as eleições europeias de junho, visando uma reeleição à frente da instituição por mais cinco anos, Ursula von der Leyen deverá ter o seu nome confirmado pela bancada de centro-direita neste congresso que decorre estas quarta e quinta-feira na capital romena, em Bucareste.Mas antes desse que será o ponto alto da reunião magna, e cuja votação está prevista para quinta-feira, o primeiro dia do congresso terá o foco no manifesto eleitoral do partido, que defende “”.Neste primeiro dia, haverá intervenções de oradores como o eurodeputado do PSD Paulo Rangel, bem como debates temáticos sobre defesa e segurança, economia e emprego e solidariedade entre gerações, sendo que neste último participa a eurodeputada social-democrata Lídia Pereira, que também é presidente da Juventude do PPE.Ao todo, estão previstos 2.000 participantes de 44 países.