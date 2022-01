Partido sul-africano no poder abusou do sistema de compras públicas, conclui comissão `Zondo`

"As evidências mostram que os ideais do empoderamento foram grosseiramente manipulados e abusados para promover os interesses de alguns indivíduos", refere o documento de mais de 800 páginas, referente a quase quatro anos de testemunhos sobre a corrupção pública no governo do ANC, no poder desde 1994.

Segundo a comissão de investigação liderada pelo juiz Raymond Zondo, "bens e serviços foram frequentemente adquiridos quando não eram necessários" pelos quadros do ANC, "e muitas vezes em duplicação do trabalho que já havia sido feito", em vários níveis da administração pública sul-africana.

"O abuso de aquisições não se limita aos níveis provincial e nacional do Governo. Também tem havido prevaricação relacionada com aquisições ao nível do governo local", salienta o relatório consultado pela Lusa.

No capitulo relativo o Sistema Nacional de Compras Públicas, o juiz Zondo, que presidiu a uma das maiores investigações à grande corrupção na África do Sul democrática, conhecida no país como a "Captura do Estado", destaca exemplos dos casos investigados nas estatais Transnet (portos e ferrovia), Eskom (energia elétrica), SAA (aviação), SARS [Autoridade Tributária], e ainda no Governo provincial do Estado Livre e na municipalidade de Joanesburgo, a maior autarquia do país.

"Durante o período de 2012-2015, a Transnet concedeu pelo menos sete contratos à McKinsey para diversos projetos de consultoria por meio de um concurso restrito, além do contrato de consultoria", lê-se no documento, acrescentando que "o valor global dos contratos, bem como do contrato de consultoria, na data de adjudicação era de cerca de 1,600 mil milhões de rands [88,5 milhões de euros]".

"No entanto, alguns dos contratos foram posteriormente alterados para alargar o escopo de trabalho e o valor para cerca de 2,100 mil milhões de rands [116,2 milhões de euros]", frisou.

Segundo a comissão, estes contratos "provaram ser problemáticos", porque em "nenhum desses casos atendeu aos requisitos processuais de adjudicação e deveriam ter ido a concurso público", observou.

O documento indica ainda que na Transnet, a China South Rail (CSR) "beneficiou indevidamente da aquisição irregular quando a Transnet procurou adquirir urgentemente 100 locomotivas `tipo 19E` para exportação de carvão".

Historicamente, a administração da Transnet não tinha autoridade direta sobre as atividades relacionadas com aquisições. Todavia, refere a comissão, em 2011 foi criado um subcomité do conselho de administração que lhe dava poderes para "ir diretamente ao mercado e aprovar contratos e transações no valor superior a 500 milhões de rands [27,6 milhões de euros]".

"Em 2016, os administradores alteraram este montante para 3 mil milhões de rands [166 milhões de euros]", revelou.

De acordo com o a primeira parte do relatório do juiz sul-africano agora divulgada, os gestores da cadeia de abastecimento do Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS, na sigla em inglês) "também abusaram" do sistema de compras e distribuição público.

"Eles dividiam os pedidos de aquisição superiores a 200.000 rands (11.069 euros) em diversas aquisições para evitarem o concurso público", aponta-se no documento.

Outro exemplo de "abuso" de aquisição preferencial ocorreu na estatal aérea South African Airways (SAA) onde, segundo a comissão de investigação, a administração da empresa "exigia" uma margem direta de 30% sobre os contratos de fornecimento de bens e serviços.

"Em 02 de outubro de 2015, a sra. Kwinana e a sra. Myeni [Dudu Myeni, CEO, próxima de Jacob Zuma] mantiveram o Dr. Dahwa no escritório após o horário normal de trabalho, onde o instruíram a assinar as cartas de adjudicação para a Swissport e a Engen. Entre outras, a Swissport e a Engen foram duas das empresas que o conselho de administração da SAA identificou como tendo contratos para renovação. Em seguida, foram solicitados a canalizar 30% do valor do contrato a entidades BBBEE [política de empoderamento negro do ANC]", explicou.

Nesse sentido, a comissão destacou ainda o caso da empresa BidAir, que foi também solicitada a destinar 30% do valor do contrato de prestação de serviços à SAA para uma pequena empresa não especificada, indicada pelos administradores da SAA, propriedade de empresários negros.

"A BidAir já era uma empresa BBBEE, com pelo menos 63% da propriedade de acionistas negros", sublinhou a comissão judicial.

A comissão judicial `Zondo` foi criada em janeiro de 2018 na sequência de um relatório sobre corrupção intitulado "Captura do Estado" da autoria da então procuradora-geral da República (PGR) Tuli Mandonsela, divulgado em outubro de 2016.

Na sequência do relatório da PGR, o Presidente Zuma, cujo mandato decorreu entre 2009 e 2018, teve de nomear uma comissão judicial de inquérito, presidida por um juiz selecionado pelo presidente da Justiça do país.

O relatório indica que 1.438 pessoas e entidades foram implicadas através da apresentação de prova perante a comissão.

As próximas duas partes do relatório serão publicadas no final de janeiro e no final de fevereiro.