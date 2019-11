Partido Trabalhista britânico foi alvo de ataques informáticos

O sistema de cibersegurança do "Labour" conseguiu neutralizar os ataques que terão partido de computadores localizados na Rússia e Brasil. O caso surge em plena campanha eleitoral e depois de o Parlamento ter alertado para as tentativas de interferência de Moscovo nas eleições de 2017 e no referendo do Brexit.