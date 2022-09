Partido Trabalhista britânico propõe empresa estatal para energias renováveis

A chamada "Great British Energy" seria criada nos primeiros 12 meses de um governo Trabalhista e usaria apenas energia solar, eólica ou das ondas com o objetivo de reduzir o custo da produção e garantir maior autonomia energética para deixar de depender de importações de outros países.

Starmer disse que a nova empresa estatal pode "tirar vantagem das oportunidades de energia britânica `limpa`" e ajudar o Reino Unido a obter "independência energética de tiranos como [Vladimir] Putin".

O anúncio foi feito durante o congresso do principal partido da oposição, no qual Starmer disse querer tornar o Reino Unido numa "super potência do crescimento verde".

O partido Trabalhista já tinha anunciado no domingo a ambição de o país usar apenas eletricidade "100% limpa", produzida sem recurso a combustíveis fósseis, até 2030.

No discurso, Starmer reivindicou que todas as propostas do partido serão devidamente custeadas, acusando o governo do partido Conservador de ter "perdido o controlo da economia britânica".

O anúncio de um plano de corte de impostos financiado por dívida pública fez com que a libra desvalorizasse para o nível mais baixo em décadas e as taxas de juros subissem, uma reação dos mercados financeiros que agravou a impopularidade dos Conservadores, no poder desde 2010.

"A única maneira de acabar com isto é com um governo Trabalhista", afirmou, evocando Tony Blair, que venceu três eleições legislativas consecutivas em 1997, 2001 e 2005, ao declarar que o `Labour` é um "partido do centro".

Após 12 anos na oposição, o partido Trabalhista está atualmente na frente das sondagens às intenções de voto, embora as próximas eleições legislativas não estejam marcadas, podendo realizar-se até janeiro de 2025 o mais tardar.

Uma sondagem publicada hoje pelo jornal The Times dá ao `Labour` 17 pontos percentuais sobre os `tories` da primeira-ministra Conservadora Liz Truss, a maior vantagem em décadas.