Partido Trabalhista com ganhos históricos nas eleições locais britânicas

Os três municípios londrinos eram controlados pelos `tories` há várias décadas, no caso de Westminster desde a criação, em 1964.

O presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, salientou a importância da vitória em Wandsworth, no sul de Londres, município conquistado inicialmente por Margaret Thatcher e mantido ao longo de várias lideranças do Partido, durante 44 anos.

"Esta noite foi feita história", disse, atribuindo o resultado a "uma combinação de Boris Johnson e Keir Starmer [líder do partido Trabalhista]".

No entanto, por enquanto os ganhos têm sido limitados no resto de Inglaterra, onde parte da contagem dos boletins só começa hoje, juntamente com a da Escócia e País de Gales.

O mau desempenho dos Conservadores também beneficiou outros partidos da oposição, como os Liberais Democratas e os Verdes.

Às 07:00 da manhã de hoje, quando estavam apurados metade dos boletins nas 146 autarquias que foram a votos, o Partido Trabalhista tinha elegido 1.189 vereadores, o Conservador 535, os Liberais Democratas 257 e os Verdes 39.

No sul, Southampton também passou a ser Trabalhista, enquanto em Hull, no norte, passa a existir uma maioria dos Liberais Democratas.

As eleições realizaram-se em 146 das 333 autarquias em Inglaterra e em todos os 32 municípios da Escócia e 22 do País de Gales para eleger milhares de vereadores.

Na Irlanda do Norte, os estão em causa os 90 membros da Assembleia da Irlanda do Norte, cuja composição vai determinar a liderança do governo autónomo.