Partido tunisino de inspiração islâmica acusa polícia de ter morto militante

Numa conferência de imprensa, Abdelfatah Taghouti, membro da direção do Ennahdha, indicou que a morte de Ridha Bouziane, de 57 anos, deveu-se a uma hemorragia cerebral provocada pela violência utilizada pelas forças de segurança para reprimir os protestos de 14 deste mês contra as políticas do Presidente da Tunísia, Kais Saied.

O Ministério Público tunisino abriu, entretanto, uma investigação à morte de Bouziane, com uma fonte a indicar que, embora a vítima tenha morrido depois de internada no hospital a 14 de janeiro, o corpo do falecido "não apresentava vestígios visíveis de violência".

Na conferência de imprensa, Taghouti realçou que a morte de Bouziane foi o mais recente episódio de uma série de ataques aos direitos e liberdades no país, destacando a recente prisão do vice-presidente do Ennahdha e ex-ministro da Justiça Nourredine Bhiri.

"A instalação de uma ditadura está a acelerar. Os eventos de 14 de janeiro de 2022 demonstram a perigosidade da situação que está por vir", afirmou Taghouti.

Por seu lado, o porta-voz do Ennahdha, Imen Khemiri, responsabilizou as autoridades de Tunes pela morte de Bouziane e pelos ataques aos manifestantes.

"A partir de 25 de julho houve um desvio em direção à violação de direitos e liberdades. O mais importante deles é o direito à manifestação pacífica. (...) A revolução e a Constituição de 2014 não pretendiam colocar tais poderes nas mãos de uma só pessoa", disse Khemiri.

As manifestações em Tunes e noutras cidades tunisinas tiveram como objetivo protestar contra o "golpe de força" de 25 de julho de 2021 protagonizado por Saied, em que assumiu plenos poderes depois de dissolver o Parlamento e a Constituição, e contra a proibição da celebração do 11.º aniversário da queda do regime do anterior chefe de Estado, Zine el-Abidine Ben Ali, a 14 de janeiro de 2011.

As manifestações foram proibidas pelas autoridades, oficialmente por razões de ordem sanitária devido à pandemia de covid-19.

Desde então que vários observadores nacionais e internacionais têm alertado para o retrocesso democrático na Tunísia, enquanto organizações de direitos humanos condenaram uma série de prisões ilegais e o aumento do uso de tribunais militares contra civis.

Embora o Ministério do Interior tunisino não tenha comentado a morte de Bouziane, um comunicado do ministério reiterou a exigência de cumprimento das novas medidas restritivas devido à pandemia de covid-19, tendo referido que, a 14 deste mês, os manifestantes "tentaram deliberadamente romper as barreiras policiais e atacar as forças de segurança estacionadas para manter a ordem".

Saied justificou as suas medidas, que inicialmente se mostraram amplamente populares, apontando a má gestão do Governo e a profunda crise económica e política do país, colocando parte da culpa no Ennahdha, que detinha a maioria no Parlamento e dominava a política da Tunísia desde a revolução.

A morte de Bouziane foi anunciada pouco depois de várias organizações da sociedade civil terem apelado a Saied para "pedir publicamente desculpas pelos ataques cometidos contra os manifestantes" e para "honrar os compromissos em relação aos direitos e liberdades".

Terça-feira, numa conferência de imprensa, o Sindicato Nacional dos Jornalistas da Tunísia, referindo-se aos "ataques sem precedentes da polícia", indicou terem-se registado 20 ataques contra jornalistas, estando quatro deles presos.

Embora não tenha comentado ou sequer respondido à violência nos protestos, Saied, que raramente condena a brutalidade policial, pareceu criticar os manifestantes após anunciar que seria "intransigente com os que procuram prejudicar o Estado".