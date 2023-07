Partidos britânicos medem forças em eleições parlamentares parciais

Eis algumas perguntas e respostas sobre o que as eleições poderão implicar no atual contexto político britânico:

Os eleitores vão às urnas na circunscrição eleitoral de Uxbridge and South Ruislip (oeste de Londres), em Selby and Ainsty (norte de Inglaterra)e em Somerton and Frome(sudoeste de Inglaterra).

Boris Johnson representou Uxbridge and South Ruislip desde 2015, mas demitiu-se em 10 de junho antes da publicação de um relatório que concluiu que mentiu aos deputados sobre festas na residência e escritório oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, violando restrições durante a pandemia.

O deputado de Selby and Ainsty, Nigel Adams, renunciou um dia depois, em protesto por lhe ter sido recusado um lugar na Câmara dos Lordes proposto por Johnson.

David Warburton abandonou o lugar de parlamentar de Somerton and Frome em 19 de junho após ter sido exposto na imprensa por consumo de cocaína e queixas de assédio sexual.

As três eleições parciais são um importante teste à capacidade de Rishi Sunak conseguir relançar o Partido Conservador a tempo das eleições legislativas previstas para o próximo ano.

A popularidade dos `tories` continua em queda (26%), cerca de 20 pontos percentuais atrás do Partido Trabalhista (46%), acordo com uma média de várias sondagens calculada pelo site Politico.

As eleições também são um desafio para os partidos da oposição, que esperam aproveitar a insatisfação dos eleitores para conquistar mais assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico.

Apesar de a crise do aumento do custo de vida dominar a agenda política, a disparidade geográfica implica que cada uma das eleições envolva problemas diferentes.

Em Uxbridge and South Ruislip, a campanha tem estado centrada na extensão da zona de emissões ultrabaixas (ULEZ) pelo atual Presidente da Câmara Municipal de Londres, o Trabalhista Sadiq Khan, que vai afetar automobilistas naquela zona.

Os Conservadores querem fazer deste escrutínio uma espécie de referendo à medida controversa, que levou o candidato Trabalhista, Danny Beales, a distanciar-se do esquema e a pedir um adiamento.

Nas zonas rurais de Selby and Ainsty, na antiga região mineira de Yorkshire, e Somerton and Frome, na região de Somerset, a falta de autocarros, serviços médicos e habitação destacam-se nas preocupações dos locais.

Uma derrota nas três circunscrições não ameaça a maioria absoluta do Partido Conservador, mas coloca mais pressão sobre Rishi Sunak para remodelar o governo e anunciar medidas mais populares na aproximação às legislativas.

Os Liberais Democratas e Verdes esperam continuar a registar os avanços observados nas eleições autárquicas de maio, mas o maior teste será enfrentado pelo líder Trabalhista, Keir Starmer.

Se o `Labour` ganhar as votações nestas três regiões tradicionalmente conservadoras confirma o estatuto de futuro governo, mas um fracasso poderá evidenciar a persistência de dúvidas sobre a credibilidade do principal partido da oposição para chegar ao poder.