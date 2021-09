Partidos governamentais prometem colaborar com o PR eleito

O posicionamento destes dois partidos foi revelado pelos seus representantes, à saída de um encontro com o Presidente cessante sobre a marcação das eleições autárquicas e regionais.

"Nós estamos disponíveis, enquanto partido, enquanto Governo, para colaborar em todo o processo de desenvolvimento do país com o senhor Presidente eleito, o engenheiro Carlos Vila Nova", disse Osvaldo Abreu, vice-presidente do MLSTP/PSD, no poder.

Segundo Osvaldo Abreu, o MLSTP/PSD espera "a mesma colaboração do Presidente eleito", com base nos discursos que Carlos Vila Nova fez durante a campanha eleitoral, "no sentido de unir a família são-tomense e contribuir para que se diminua o nível de crispação, divisão e ódio no país".

Osvaldo Abreu, que é também ministro das infraestruturas e recursos naturais, disse que o MLSTP/PSD espera que o presidente eleito contribua "para uma maior estabilidade e governabilidade" face a "escassez de recursos financeiros disponibilizados para o trabalho dos governos", que têm tido "pouca possibilidade de fazer executar os projetos, desde o princípio até ao fim".

O MLSTP/PSD também felicitou "o povo de São Tomé e Príncipe pelo comportamento e pelo civismo" durante o processo eleitoral.

Por sua vez, o presidente da União MDFM-UDD, Carlos Neves, realçou que "há um novo Presidente eleito que é o Presidente de todos os são-tomenses", esperando que Carlos Vila Nova "também assuma essa postura".

"Nós não apoiamos o engenheiro Vila Nova, mas isso terminou no dia das eleições. Agora é um outro quadro em que devemos todos trabalhar de forma conjunta para tirar São Tomé e Príncipe da situação em que está", disse o presidente da União MDFM-UDD (Movimento Democrático das Forças da Mudança).

Carlos Neves adiantou que ainda não falou pessoalmente com o Presidente eleito, mas felicita-o pela vitória nas eleições de domingo que "decorreram num clima de paz e tranquilidade" em que as pessoas puderam "escolher livremente os seus dirigentes".

O partido, que integra a coligação que dá suporte ao Governo de Jorge Bom Jesus, espera no futuro, com o novo Presidente, "consolidar o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, em paz, na unidade, sem ódio, sem constrangimentos e sem perseguições".

O líder do Partido de Convergência Democrática (PCD) disse à Lusa, que o partido vai aguardar que o Tribunal Constitucional faça a proclamação dos resultados definitivos para depois fazer a "felicitação de forma oficial" ao Presidente eleito.

"Aguardamos com serenidade aquilo que será o posicionamento oficial em termos de anúncio dos resultados eleitorais, e o passo seguinte será, necessariamente, felicitar aquele que for proclamado pelo Tribunal Constitucional como vencedor", disse Danilson Cotú, esperando que "o povo são-tomense seja o beneficiador direto das vantagens que advirão dessa eleição".

Os dados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional indicaram a vitória do candidato Carlos Vila Nova, da Ação Democrática Independente (ADI, na oposição), diante do seu adversário, Guilherme Posser da Costa, apoiado pelos partidos da `nova maioria`, no poder.

O Presidente eleito de São Tomé e Príncipe já recebeu felicitações dos Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, Umaro Sissoco Embaló, da Guiné-Bissau e João Lourenço, de Angola.

A candidatura de Carlos Vila Nova, disse à Lusa, que até a manhã de hoje, o Presidente eleito não recebeu felicitação do primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, que negou segunda-feira comentar os resultados provisórios, alegando na altura, que desconhecia o pronunciamento da CEN.