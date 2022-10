Partidos guineenses consideram não haver condições para realizar legislativas em 18 de dezembro

"O Governo trouxe-nos a preocupação e os condicionalismos existentes para a realização do recenseamento. Parece-me que o Governo quis descartar a responsabilidade de propor ao Presidente a mudança da data, porque está claro que a data de 18 de dezembro é impraticável", afirmou Armindo Handem, secretário permanente da União para a Mudança.

Armindo Handem falava à imprensa no final de um encontro no Palácio do Governo, em Bissau, que juntou os partidos com e sem assento parlamentar, Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, Comissão Nacional de Eleições e o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, para debater o processo eleitoral.

"Quando foi marcada esta data, se o Governo cumprisse as suas obrigações em conformidade com as leis, era possível realizar a eleição no dia 18 de dezembro. Infelizmente e até este momento ainda falta muita coisa para fazer, primeiro, por exemplo, um caderno de atividades", afirmou o secretário-geral do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Ali Hijazy.

Segundo o secretário-geral do PAIGC, a demora e a época das chuvas, que "impossibilita na realidade fazer-se o recenseamento", vão "impedir a realização das eleições no dia 18" de dezembro.

"A recomendação dada foi que o ministro, juntando todas as peças, apresente ao Presidente da República, que tem todo o direito e obrigação de alterar a data de 18 dezembro, porque foi marcada por um decreto presidencial", afirmou.

O vice-presidente da Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (do atual primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam), Samuel Dinis Manuel, salientou que várias dificuldades "tornam difícil a realização das eleições a 18 de dezembro".

Já o secretário nacional do Partido de Renovação Social (PRS) para Assuntos Eleitorais, Hotna Cufuk na Doha, sublinhou que o seu partido já tinha alertado para a eventualidade de as eleições serem adiadas.

"Faltam condições legais, técnicas, financeiras e materiais para ter eleições no dia 18 dezembro", afirmou.

No final do encontro, o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, admitiu o adiamento das legislativas marcadas para 18 de dezembro.

"Entendemos hoje convocar os partidos políticos para juntos nos debruçarmos sobre o processo eleitoral e as ideias e opiniões foram unânimes, com os partidos a reconhecerem que nesta fase em que o processo se encontra é difícil de realizar as eleições a 18 de dezembro", afirmou Fernando Gomes.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu a 16 de maio o parlamento da Guiné-Bissau e marcou eleições legislativas para 18 de dezembro.

Os principais partidos políticos guineenses defenderam a realização de um recenseamento eleitoral de raiz, que segundo a lei deve durar cerca de três meses, mas, até ao momento, ainda não começou.