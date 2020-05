Partidos no Supremo brasileiro contra medida que isenta funcionários públicos

Em causa está uma medida provisória assinada por Jair Bolsonaro, e publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União, que isenta os funcionários públicos da responsabilidade nas esferas "civil e administrativa" por atos praticados durante a crise do novo coronavírus.

Com a medida, os agentes públicos do país somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se cometerem "fraudes" ou um "erro grave" em atos relacionados com medidas de resposta à emergência sanitária e ao combate dos impactos económicos e sociais provocados pela pandemia de covid-19.

"O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado prejudicial não implica a responsabilidade do agente público", enfatizou o texto assinado por Bolsonaro.

A medida também considera que a crise global da saúde é um momento de "incerteza sobre as medidas mais apropriadas para enfrentar a pandemia e as possíveis consequências".

O partido Cidadania, que entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo, classificou o texto de Jair Bolsonaro de "medida provisória da covardia", condenando "a tentativa do Executivo de se eximir de responsabilidade pelos descalabros cometidos no combate à covid-19".

"A medida provisória da covardia é inconstitucional e não exime Bolsonaro ou ministros do descalabro no combate à covid-19. É uma confissão de culpa. Não protegeram os brasileiros, mas agem para, como se diz vulgarmente, tirar o deles da reta (não se responsabilizarem pelos seus atos)", condenou o presidente do partido, Roberto Freire, em comunicado.

"Querer abrir a economia à força e mandar a população para rua quando se sabe que isolamento é única medida eficaz contra a doença é agir com dolo. Inventar cura mágica com cloroquina na contramão do que apontam pesquisas científicas também", completou Freire.

Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem sido um dos líderes mais céticos em relação à gravidade do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que chegou a considerar ser uma "gripezinha".

O chefe de Estado brasileiro defende a abertura da economia do país que é o epicentro da pandemia latino-americana.

"Essa medida provisória é uma verdadeira aberração jurídica. É inconstitucional, típica de ditaduras e faz parte do repertório autoritário que Bolsonaro tenta impor ao país. Deve ser devolvida ao Executivo pelo Congresso. Não podemos sequer tomar conhecimento de uma peça tosca como essa", defendeu o deputado federal do Cidadania Marcelo Calero.

Já a ação protocolada pelo Rede Sustentabilidade argumenta que a medida restringe a responsabilização de agentes públicos no momento em que há uma flexibilização no controlo dos atos da administração pública.

"Assim, o Estado, no conjunto de suas ações, acaba por permitir que danos ao erário não sejam devidamente ressarcidos", lê-se na ação, citada pela imprensa local.

Ainda segundo o partido, "a blindagem do agente público causa, de modo reflexo, o efeito sistémico de inúmeros prejuízos à sociedade, na medida em que não precisará refletir adequadamente sobre suas decisões, pois estará blindado `a priori` a qualquer pretensa responsabilização, bastando-lhe alegar que não agiu por culpa grave ou dolo".

O Brasil registou 844 mortos e 13.944 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número diário de novos casos desde o início da pandemia, informou na quinta-feira o Ministério da Saúde.

No total, o país sul-americano já ultrapassou os 200 mil casos confirmados da doença (202.918) e totaliza 13.993 óbitos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.