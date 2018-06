Partidos políticos são-tomenses defendem realização das eleições em 7 de Outubro

Lusa26 Jun, 2018, 12:45 | Mundo

"A Lei Eleitoral diz que a eleição deve ser marcada de 22 de Setembro a 14 de Outubro e a nossa proposta foi para que seja no dia 7 de Outubro", disse Levy Nazaré a jornalistas à saída do encontro com o chefe de Estado.

Na perspetiva do dirigente do partido no poder, a realização das eleições legislativas, regional do Príncipe e autárquicas nesta data permitirá "que haja tempo suficiente até aguardar o pronunciamento do Tribunal Constitucional sobre os resultados definitivos das eleições".

"Depois desse pronunciamento ainda temos um mês, de acordo com a lei, para a tomada de posse que deve ser no dia 22 de Novembro, cumprindo assim uma legislatura de quatro anos, pois o nosso mandato como deputado terminará no dia 22 de Novembro, depois da tomada de posse dos novos dirigentes que o povo irá escolher", explicou.

O Partido Ação Democrática Independente (ADI) e o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), principal força da oposição foram recebidos em audiências pelo Presidente Evaristo Carvalho.

A Presidência são-tomense anunciou que na quarta-feira Evaristo Carvalho receberá outros dois partidos também com assento parlamentar, designadamente o Partido da Convergência Democrática (PCD) e a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD).

Na quinta-feira, serão ouvidos os cinco partidos sem assento parlamentar, designadamente o Movimento Democrático Forças da Mudança - Partido Liberal (MDFM-PL), Partido Trabalhista (PTS), União Nacional para Democracia e Progresso (UNDP), Frente Democrata Cristã (FDC), Coligação Democrática (CODO) e a União para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP).