Páscoa. Papa defende construção de pontes e não de muros

Milhares de pessoas encheram a Praça de São Pedro para participar na Missa do Domingo de Páscoa. A celebração começou com o ritual da Ressureição.



Desta vez não existiu a habitual homilia. A mensagem foi feita a partir da varanda central da Basílica de São Pedro.



O papa Francisco enumerou vários países em guerra nos diferentes continentes, lamentou a indiferença de quem ignora os conflitos e as injustiças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo.



Lembrou ainda a crise humanitária que se arrasta na Venezuela e apelou ao entendimento.