Passado não deve afetar relações luso-moçambicanas

No primeiro dia António Costa defendeu que as relações com Moçambique não podem ficar paralisadas por ainda não estar concluída a investigação às dívidas ocultas do Estado moçambicano.



Desde 2016 que a crise em Moçambique foi agravada pelas dívidas não declaradas do Estado que ascendem a dois mil milhões de dólares.



O destino do dinheiro ainda está por apurar, num escândalo que levou os principais doadores estrangeiros, entre os quais, o Estado português, a abandonarem o apoio direto a Moçambique.



Quanto ao caso do desaparecimento de Américo Sebastião, um empresário português, o primeiro ministro dá um voto de confiança às autoridades moçambicanas.



Américo Sebastião terá sido raptado numa estação de abastecimento de combustíveis, a 29 de julho de 2016, no centro de Moçambique.