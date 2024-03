A Polónia está em estado de alerta depois de um míssil russo ter sobrevoado o espaço aéreo polaco junto à fronteira com a Ucrânia.

Nas últimas horas, Moscovo fez uma dos maiores ataques à região de Lviv, onde os militares ucranianos concentram uma parte importante da estrutura industrial de defesa.



O ataque acontece em resposta à destruição do centro de comunicações da Frota do Mar Negro e ao ataque a dois navios de guerra ancorados no porto de Sebastopol, na Crimeia.