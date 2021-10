Passaporte obrigatório para entrada no Reino Unido a partir de hoje

A medida estava prevista no acordo do Brexit e afeta - para além dos países da União Europeia, a Suíça, Noruega, Islândia e o Liechtenstein.



Só os europeus ou familiares com estatuto de residência no Reino Unido podem continuar a usar os cartões de cidadão para viajar até 31 de dezembro de 2025.