"Passo destrutivo". Rússia condena envio de tropas dos EUA para a Europa de leste

assim como “encantará” as autoridades ucranianas, que continuariam a sabotar o acordo de Minsk “com impunidade”.

Os acordos de Minsk de 2014 e 2015 foram projetados para alcançar um acordo político no leste da Ucrânia, incluindo maior autonomia.

O Pentágono, que tinha já 8500 militares em alerta máximo e prontos para serem mobilizados, anunciou na quarta-feira o envio de três mil soldados para a Europa de Leste.John Kirby, porta-voz do Pentágono, explicou que as deslocações dos EUA foram “projetadas para impedir a agressão e aumentar as nossas capacidades defensivas nos Estados aliados da linha de frente”.Washington reforça, assim, os aliados da NATO em resposta ao que considera a ameaça russa de invasão da Ucrânia, depois de Moscovo ter estacionado mais de 100 mil soldados, incluindo artilharia pesada e hospitais de campanha, junto às fronteiras ucranianas.

Esta quinta-feira o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou que Moscovo transferiu ainda cerca de 30 mil soldados e armas para a Bielorrússia, o maior destacamento militar da Rússia para Minsk desde o final da Guerra Fria.

O presidente russo, Vladimir Putin, “continua a adicionar forças, armas, capacidades ofensivas”, afirmou Kirby.No entanto, os EUA reiteraram que não querem participar em nenhuma guerra. “”, afirmou o porta-voz do Pentágono. “Visam tão-só dar resposta à atual situação de segurança. Para além disso, estas forças não vão combater na Ucrânia. Vão assegurar a defesa robusta dos nossos aliados da NATO”, explicou Kirby.

Continuam os esforços diplomáticos

Vladimir Putin acusou na terça-feira os EUA de estarem a criar deliberadamente um cenário projetado para atrair a Rússia para a guerra, de forma a usarem o confronto como pretexto para impor mais sanções ao país. O presidente russo acusou ainda Washington de estar a ignorar as "principais preocupações" da Rússia relativamente à Ucrânia. , de forma a usarem o confronto como pretexto para impor mais sanções ao país. O presidente russo acusou ainda Washington de estar a ignorar as "principais preocupações" da Rússia relativamente à Ucrânia.

As crescentes tensões atuais surgem oito anos depois de a Rússia ter anexado a península da Crimeia, no sul da Ucrânia, e de ter apoiado uma rebelião sangrenta na região leste de Donbass. Moscovo acusa o Governo ucraniano de não implementar o acordo de Minsk - um acordo internacional para restaurar a paz no leste, onde rebeldes apoiados pela Rússia controlam partes do território e pelo menos 14.000 pessoas foram mortas desde 2014

A Casa Branca garante que não desiste da diplomacia, mas a mobilização dos militares norte-americanos acontece na sequência do falhanço das conversações com a Rússia., escreveu a embaixada russa em Washington na sua página do Facebook, em resposta a umdo corpo diplomático norte-americano que acusa Moscovo de "invadir" a Ucrânia em 2014, anexando a península da Crimeia.Moscovo tem garantido que não tenciona invadir a Ucrânia mas exigiu garantias à NATO, de que irá retirar dos seus mais recentes membros da Europa de leste e negar a adesão da Ucrânia à Aliança. Requerimentos negados com veemência pelas partes envolvidas.Vladimir Putin discutiu o conflito com a Ucrânia com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, por via telefónica na quarta-feira.

Putin, por seu turno, chamou mais uma vez à atenção para a relutância da NATO em “responder adequadamente às preocupações justificadas da Rússia".







Os presidentes dos Estados Unidos e de França, Joe Biden e Emmanuel Macron, reafirmaram entretanto o apoio à soberania e à integridade territorial da Ucrânia. Os dois líderes falaram durante a última noite ao telefone. Desta conversa saiu uma possível imposição de novas sanções económicas à Rússia, se a Ucrânia for invadida.