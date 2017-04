Passos Coelho e Rajoy em Escola Europa nos arredores de Madrid

Lusa 18 Abr, 2017, 16:17 | Mundo

A escola começa na quinta-feira e termina no domingo com cerca de 20 jovens portugueses e 30 espanhóis a receberem formação sobre política europeia.

Segundo os organizadores do Partido Popular Europeu (PPE), que integra o PSD português e o PP espanhol, pretende-se "aproximar os jovens da realidade europeia, dar a conhecer as políticas da UE [União Europeia] e as suas instituições (com destaque para o Parlamento Europeu) através de conferências, mesas redondas e debates com os participantes".

A "conferência principal" terá lugar às 18:00 (17:00 de Lisboa) de sábado, com uma intervenção do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, e do presidente do Governo de Espanha, Mariano Rajoy.

Entre os "professores/formadores" vão estar ainda Paulo Rangel (vice-presidente do PPE), Carlos Coelho (deputado europeu do PSD), María Dolores de Cospedal (ministra da Defesa de Espanha) ou Soraya Saez de Santamaría (vice-presidente do Governo de Espanha).