Patentes. Cimeira europeia com propriedade intelectual sobre a mesa

A União Europeia assinou um novo contrato com a Pfizer-Biontech para receber 1,8 mil milhões de doses de vacinas COVID-19 até 2023. Ursula Von Der Leyen avança com a noticia no dia em que os líderes europeus se mostram disponíveis para negociar uma "solução concreta" sobre a suspensão das patentes de vacinas.