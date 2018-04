Paul Ryan anuncia que não é recandidato à presidência da Câmara dos Representantes

RTP11 Abr, 2018, 16:48 | Mundo

Depois de meses de especulação, Paul Ryan confirmou que vai afastar-se da vida política norte-americana. “Anuncio hoje que este será o meu último ano na Câmara”, afirmou aquele que lidera a House desde 2015.



O presidente da Câmara dos Representantes justifica a decisão com a sua vontade em passar mais tempo com a família. Os últimos meses como speaker ficaram marcados por alguns desentendimentos com o Presidente Donald Trump mas Ryan recusa a ideia que a relação com a Casa Branca tenha tido qualquer influência na decisão.



Paul Ryan estreou-se como deputado eleito pelo Wisconsin na Câmara dos Representantes em 1999. Liderou a comissão do Orçamento entre 2011 e 2015, antes de subsituir John Boehner na presidência do hemiciclo.



Em 2012, Ryan foi o pretendente republicano ao cargo de vice-presidente dos Estados Unidos, uma candidatura então liderada por Mitt Romney. A imprensa norte-americana tem especulado sobre a possibilidade de Ryan avançar com uma candidatura à Casa Branca em 2020.



A saída de Paul Ryan dá novo alento à pretensão democrata de recuperar a maioria na Câmara dos Representantes. Os democratas ocupam atualmente 193 dos 434 lugares de deputado, pelo que precisariam de recuperar pelo menos 23 lugares nas midterms que se realizam em novembro. A ambição democrata sai ainda reforçada pela baixa popularidade e pelas controvérsias que têm marcado a presidência de Donald Trump.



Na rede social Twitter, Donald Trump reagiu ao anúncio da saída de Paul Ryan. O Presidente dos Estados Unidos classificou-o de “bom homem” e defendeu que “deixará um legado de sucesso que ninguém poderá questionar”.