Paulo Cafôfo contacta comunidade portuguesa em Cabo Verde

Durante a visita oficial, que decorre até 15 de abril, Paulo Cafôfo presidirá à inauguração das novas instalações do CCV – Centro Comum de Vistos, responsável pela emissão de vistos de curta duração para o espaço Schengen.



O programa prevê também encontros de trabalho com autoridades locais, incluindo com o primeiro-ministro cabo-verdiano, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro das Comunidades e com o presidente da Câmara de S. Vicente.



Na agenda constam ainda contactos com funcionários consulares e diplomáticos, na Praia e no Mindelo, visita ao Leitorado Camões e Centro de Língua Portuguesa na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), na Praia, aos polos do Mindelo do Centro de Língua Portuguesa – Uni-CV e do Centro Cultural Português, bem como encontros com representantes da comunidade portuguesa.