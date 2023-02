Paulo Cafôfo visita rede consular na Alemanha

O governante português visitará até 4 de março Berlim, Hamburgo, Dusseldorf, Estugarda e Frankfurt.Serão “”, adiantou à Lusa Paulo Cafôfo, referindo em primeiro lugar o tema da modernização do Estado, onde cabe “o reforço que tem sido feito da rede consular”, em termos de recursos humanos, e da sua valorização.Mas também “de”, acrescentou.Conselheiros da comunidade portuguesa na Alemanha apontaram, em declarações à Lusa, dificuldades vividas por alguns consulados, nomeadamente o de Estugarda, que dizem estar em rutura, não conseguindo fazer o seu trabalho.Paulo Cafôfo avançou que irá “contactar diretamente e ver 'in loco' o funcionamento dos consulados”, verificar a disponibilidade e “dentro das limitações que existem” reforçar os serviços.O Governo já anunciou que vão ser abertas vagas para a rede consular de Portugal no mundo este ano.Durante a visita, está prevista a assinatura de um protocolo para a promoção do ensino do português integrado no currículo das escolas alemãs em Hamburgo.Nos últimos dias da visita, inserida no roteiro “valorizar as comunidades” e que pretende dar uma visão atual da diáspora e aproximá-la de Portugal, junta-se ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.