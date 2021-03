Paulo Rangel acredita que será precisa operação militar externa

"Acho que não vamos deixar, nem que seja através da Comunidade Económica de Países da África Austral [SADC], de necessitar de uma intervenção militar externa no sentido de ajudar as forças moçambicanas a lidarem com este fenómeno de terrorismo", disse Paulo Rangel.

O eurodeputado social-democrata, que falava hoje numa conferência sobre a nova estratégia UE-África, criticou a falta de clareza e a inação da União Europeia na resposta a um conflito que dura há três anos e já causou mais de 2 mil mortes e 500 mil deslocados.

"Continuamos sem saber nada sobre o tipo de ajuda que a União Europeia está a dar em Moçambique. Sabemos que é uma ajuda humanitária vaga, sabemos que pode haver uns conselheiros militares para combater o terrorismo, mas tendo em conta o desastre humanitário que está a decorrer no norte de Moçambique, acho que estamos a falhar completamente", disse.

Paulo Rangel alargou as críticas também à Presidência Portuguesa da União Europeia, atualmente exercida por Portugal, considerando que "não tem andado bem", e ao próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por, apesar da sua "relação umbilical" a Moçambique, quase não se referir ao conflito.

O eurodeputado do PSD lamentou ainda que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, nomeado representante da UE para Cabo Delgado, não se tenha ainda apresentado no Parlamento Europeu "a dar conta do resultado da missão", que fez em janeiro a Moçambique.

"Com certeza que o Governo moçambicano é soberano, mas o Governo moçambicano não pode ser um fator de impasse na resolução pelo menos do alívio humanitário das populações. E isso não é claro que não tenha sido até agora", disse.

"A União Europeia tem todos os instrumentos, como tem os Estados Unidos, que tem sido bem mais ativo enquanto parceiro, e podemos fazer muito mais", acrescentou.

Também no mesmo debate, a eurodeputada do Bloco de Esquerda (BE), Marisa Matias, defendeu que não é possível qualquer intervenção, "seja de que natureza for" sem ser "requerida pelas autoridades moçambicanas".

"Isso está fora de questão", sublinhou, lembrando que há outras formas de ajudar as populações e de responder à "catástrofe humanitária a que estamos a assistir".

Alinhando com as críticas à falta de respostas e de informação sobre o que a União Europeia está a fazer, considerou que "parece haver uma ação concertada" para ignorar este problema.

"No mínimo, devemos ter uma abordagem clara de apoio humanitário e a setores em que sejam requerida pelas autoridades moçambicanas", disse

"É importante que não se deixe este caso esquecido e que se termine com este genocídio e este ataque aos mais elementares direitos das pessoas, que estão em desespero total nesta região", acrescentou.

Por seu lado, o socialista Carlos Zorrinho, assinalou que o que está a acontecer em Cabo Delgado é um fenómeno "profundamente complexo" em que as populações são as vítimas de uma "coligação do mal" que junta insurgentes, mercenários e um conjunto de entidades e autoridades nacionais frágeis e fragmentadas.

"A União Europeia tem uma missão a cumprir", disse Zorrinho, rejeitando as críticas de que a organização não está a fazer nada.

"O que está a ser feito é ajuda humanitária no valor de 100 milhões de euros e mais 170 milhões de euros para a vacinação", adiantou, destacando igualmente que foi definido um plano logístico e de treino militar às forças armadas de Moçambique.

A Organização das Nações Unidas (ONU) manifestou quinta-feira preocupação com a "rápida deterioração da situação humanitária" na região de Cabo Delgado, depois de novos ataques a Palma, na quarta e quinta-feira.

A violência armada em Cabo Delgado está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.

Algumas das incursões foram reivindicadas pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico entre junho de 2019 e novembro de 2020, mas a origem dos ataques continua sob debate.

Segundo o secretário-geral da ONU, a população moçambicana precisa da ajuda urgente de cerca de 254 milhões de dólares (215 milhões de euros) "para enfrentar a tripla crise resultante da violência, das crises climáticas e da pandemia de covid-19".