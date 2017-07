Paz na Síria volta a ser negociada em Genebra

É a sétima tentativa formal de negociações de paz, entre o Governo sírio e a oposição, mediada pelas Nações Unidas.



O conflito arrasta-se há seis anos. Domingo entrou em vigor um novo cessar-fogo, negociado pelas Estados Unidos.



No entanto, as negociações recomeçam agora, com pouca esperança de ser alcançado um acordo.



As últimas negociações de paz, em Astana no Cazaquistão, lideradas pela Rússia e Irão, aliados do presidente sírio e pela Turquía, não resultaram.

Cessar-fogo mantém-se

No sudoeste da Síria, mantém-se o cessar-fogo decretado desde domingo de manhã.



Horas antes do início das tréguas, helicópteros do regime bombardearam várias províncias da zona.



O acordo de cessar-fogo foi conseguido entre Estados Unidos, Rússia e Jordânia.



É mais uma tentativa de atenuar os confrontos que duram há seis anos entre o exército do governo e grupos opositores.