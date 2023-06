Paz na Ucrânia. Encontro em Copenhaga regista progressos tímidos

Uma circunstância que levou o ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros, Lars Lokke Rasmussen, a"Na minha interpretação, Putin está enfraquecido pelo menos até certo ponto", referiu Rasmussen. "E isso poderia igualmente ter um impacto no resto da vontade do resto do mundo para debater uma situação pós guerra na Ucrânia", acrescentou, à entrada de uma reunião com os seus homólogos da União Europeia esta segunda-feira.

O encontro na Dinamarca foi rodeado de grande sigilio e a falta de cobertura jornalística refletiu isso mesmo.

, para aprovar princípios base para qualquer acordo que pussesse fim à guerra que cumpriu já 16 meses. A diplomacia europeia sublinhou quePara formar uma base de apoio que pressione Moscovo, Kiev e os seus aliados convidaram países que já declararam apoio parcial às pretensões russas.A reunião de Copenhaga juntou ainda representantes diplomáticos enviados pela Ucrânia, pelos países do G7 e da União Europeia. O representante dos Estados Unidos da América, o conselheiro para a Segurança Nacional, Jake Sullivan, acabou por participar somente por videoconferência devido à rebelião do Grupo Wagner.As ausências de Moscovo e de Pequim não auguram caminho fácil, mas os participantes da reunião visam sobretudo pressionar os russos a ceder e a aceitarem condições, a par de Kiev.

Com base na Carta das Nações Unidas

Em cima da mesa esteve o plano de 10 pontos proposto em novembro pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.







Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky e representante da Ucrânia nas conversações, garantiu a jornalistas alemães que o país quer uma paz baseada nas suas propostas mas se mantém aberto a contribuições externas.

Apesar da falta de conclusões, o atraso na cimeira da paz face ao pretendido por Zelensky poderá revelar-se vantajoso para Kiev.e aproveite eventualmente da instabilidade a que assistimos este fim-de-semana", referiu outro responsável da União Europeia, referindo-se às ações do líder do grupo mercenário Wagner, Evgueny Prigozhin.Apesar de tudo, existiu algum acordo, que poderá permitir avanços, apesar da ausência da China e da Rússia.

"Emergiu um consenso generalizado de que deve basear-se nos príncipios da Carta das Nações Unidas, tais como integridade territorial e soberania", referiu à Agência France Press um alto responsável da União Europeia, sob anonimato.







"Quanto mais próximo estiver da Carta e dos princípios fundamentais da lei internacional, mais provável será levar todos a assinar", acrescentou.