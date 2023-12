PC Chinês diz que vai reforçar "supervisão disciplinar" em 2024 para combater corrupção

"Este ano, promovemos a construção de um Partido Comunista e governo limpos, lutámos contra a corrupção e continuámos a promover e a melhorar o nosso rigoroso sistema de governação", afirmou hoje o Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), no final de uma reunião presidida pelo secretário-geral e líder do país, Xi Jinping, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

O PCC afirmou ter "forjado um exército de ferro de inspeção e supervisão disciplinar" que alcançou "novos avanços e novos resultados" em 2023.

"As agências de inspeção e supervisão disciplinar devem continuar a aprofundar a disciplina e a luta contra a corrupção", apontou, num comunicado difundido pela Xinhua.

"É necessário reforçar a supervisão política" e "defender eficazmente a unidade do PCC", acrescentou.

O regime comunista salientou que é preciso uma "retificação especial" para "resolver problemas de corrupção industrial, sistémica e regional relativamente importantes" e "investigar e resolver a `corrupção das moscas e das formigas` que rodeia o povo".

A agência máxima anticorrupção da China já alertou esta semana para o facto de ter detetado "novas vias" para a receber subornos e presentes dispendiosos, apesar da intensa luta das autoridades para erradicar a corrupção.

"Trata-se de erradicar resolutamente as condições que geram a corrupção, o que exige uma supervisão suave, conjunta e eficaz, bem como uma equipa de inspeção profissional com um profundo espírito revolucionário", concluiu a reunião.

Após ascender ao poder, em 2012, Xi Jinping lançou a mais ampla e persistente campanha anticorrupção desde a fundação da República Popular da China, em 1949. Milhares de altos funcionários chineses foram condenados por aceitarem subornos no valor de milhões.

Alguns críticos sugeriram que a campanha foi também utilizada para afastar rivais políticos do atual líder.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, foi demitido em julho passado, depois de ter desaparecido da vida pública durante várias semanas, e o antigo ministro da Defesa, Li Shangfu, foi também demitido do seu cargo em outubro, depois de dois meses sem aparecer em público.

Dois altos funcionários do braço militar que controla os mísseis nucleares e um juiz do tribunal militar foram também demitidos este ano, igualmente sem explicação.