PCP critica decisão da justiça brasileira em relação a Lula da Silva

Foto: Paulo Whitaker - Reuters

Em comunicado, o PCP manifesta repudio pela decisão e mostra solidariedade para com Lula.



Na segunda-feira, o número dois da lista do Partido dos Trabalhadores e candidato a vice-presidente, Fernando Hadad, reúne na prisão com Lula. O objetivo é discutir a estratégia a seguir face à decisão do tribunal.