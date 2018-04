PCP defende "solução pacífica" para desnuclearizar e reunificar península da Coreia

Lusa28 Abr, 2018, 20:25 | Mundo

Durante uma visita à feira Ovibeja, em Beja, Jerónimo de Sousa lembrou "a posição que sempre prevaleceu por parte do PCP" sobre o assunto e após ter sido questionado pelos jornalistas sobre o acordo entre as Coreias do Norte e do Sul anunciado na sexta-feira.

"Lembro a posição que sempre prevaleceu por parte do PCP com um objetivo: encontrar uma solução pacífica em primeiro lugar, visando o processo da reunificação da península da Coreia", disse.

"Simultaneamente", prosseguiu, há também "a necessidade de eliminar todo o armamento nuclear, que exista de um lado ou doutro", ou seja, nas duas coreias, para haver "uma zona desnuclearizada" e com um "empenhamento na procura de uma solução política que tenha como objetivo essa reunificação da Coreia".

Na sexta-feira, os líderes das Coreias do Norte e do Sul, respetivamente, Kim Jong-un e Moon Jae-in, acordaram tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana e para acabar com a guerra, durante a histórica cimeira realizada na fronteira entre os dois países.

"O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização", refere a declaração conjunta, assinada pelos dois líderes no final da cimeira.

O Presidente da Coreia do Sul anunciou ainda que vai visitar a Coreia do Norte no outono deste ano.