PCP vai apresentar calendário para a regionalização

O calendário inclui um referendo entre Abril e Junho de 2021.



Trata-se de uma recomendação para que as assembleias municipais se pronunciem sobre dois mapas possíveis de regiões administrativas: o que já foi chumbado no referendo de 1998 e o que corresponde às cinco atuais comissões de coordenação e desenvolvimento regional.



João Oliveira espera que Marcelo Rebelo de Sousa respeite a vontade do Parlamento.