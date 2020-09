PE exige critérios comuns para evitar descoordenação com restrições na UE

Com o aumento recente de novos casos de covid-19 em toda a UE, cada Estado-membro adotou medidas diferentes e descoordenadas em matéria de livre circulação de pessoas, como a quarentena obrigatória ou recomendada (com diferentes períodos), testes à chegada ou à partida, aplicação de critérios diferentes para a definição de áreas de risco e requisitos diferentes sobre utilização de máscara.

Numa resolução hoje aprovada em plenário em Bruxelas, com 595 votos a favor, 50 contra e 41 abstenções, o PE é crítico destas medidas díspares, observando que "os Estados-membros parecem não ter retirado qualquer ensinamento desde o início desta crise".

Por essa razão, os eurodeputados pedem a adoção de definições, critérios e metodologias de saúde comuns para que os Estados-membros e a Comissão possam dar uma resposta mais coordenada à covid-19, nomeadamente no que toca à questão da circulação em território comunitário.

Desde logo porque, atualmente, "os dados relativos às pessoas infetadas são frequentemente interpretados de forma muito diversa pelos vários Estados-membros, o que leva os cidadãos de outros Estados-membros a serem alvo de discriminação indevida", lamentam os eurodeputados.

Em concreto, o PE pede que todos os Estados-membros adotem a mesma definição para um caso positivo, para um caso de morte por covid-19 e para um recuperado; que tenham uma estratégia comum para os testes, bem como reconhecimento dos resultados em toda a UE; que seja implementado um período de quarentena comum; e ainda uma abordagem coordenada das restrições impostas à liberdade de circulação, como proposto pela Comissão Europeia.

No início de setembro, o executivo comunitário adotou uma proposta para garantir que quaisquer medidas decididas pelos Estados-membros que restrinjam a livre circulação devido à covid-19 sejam coordenadas e comunicadas claramente ao nível da UE.

Na resolução hoje aprovada, os eurodeputados exigem, ainda, um plano de recuperação para o espaço Schengen, incluindo tornar esta zona de livre circulação "plenamente operacional, sem controlos nas fronteiras internas, e planos de contingência".

Sobre a metodologia por semáforos que está a ser adotada em alguns países, o PE defende que deve caber ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa) "avaliar, com eficácia e de forma adequada, o risco de propagação do vírus e publicar um mapa do risco, atualizado semanalmente, com base num código de cores comum", tendo por base a informação dada pelas autoridades de saúde nacionais.

ANE // FPA