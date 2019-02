PE homenageia jornalistas mortos em Estrasburgo

O italiano Antonio Megalizzi e o polaco Bartosz Orent-Niedzielski eram jornalistas que trabalhavam diariamente em temas europeus. Foram duas das cinco pessoas mortas no ataque terrorista de Dezembro, em Estrasburgo. Vão ficar imortalizados no Parlamento Europeu.



Os dois estúdios de rádio passaram a ter o nome dos repórteres assassinados. Na inauguração, que contou com a presença de familiares dos jornalistas, Antonio Tajani garantiu que no Parlamento Europeu "ninguém esquecerá Antonio e Bartosz".



