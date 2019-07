Partilhar o artigo PE vai eleger presidente na 4.ª feira mesmo sem acordo hoje no Conselho Imprimir o artigo PE vai eleger presidente na 4.ª feira mesmo sem acordo hoje no Conselho Enviar por email o artigo PE vai eleger presidente na 4.ª feira mesmo sem acordo hoje no Conselho Aumentar a fonte do artigo PE vai eleger presidente na 4.ª feira mesmo sem acordo hoje no Conselho Diminuir a fonte do artigo PE vai eleger presidente na 4.ª feira mesmo sem acordo hoje no Conselho Ouvir o artigo PE vai eleger presidente na 4.ª feira mesmo sem acordo hoje no Conselho

Tópicos:

Bruxelas Antonio Tai,