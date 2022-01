Pedido de extradição de João Rendeiro deve ser formalizado esta semana

Os tradutores da Polícia Judiciária ajudaram nesta tradução e os documentos já estão nas mãos da procuradora-geral da República.



O pedido formal de extradição deve seguir por via diplomática para a África do Sul ainda esta semana.



No entanto, vai ainda ser verificado se é necessário recolher mais informações acerca do novo mandado de detenção de João Rendeiro, relacionado com obras de arte.