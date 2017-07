Pedidos de asilo a Portugal aumentaram em 2016

Tratou-se do maior número de pedidos de asilo registado no país nos últimos quinze anos, de acordo com o relatório de imigração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), como conta o jornalista Filipe Santa-Bárbara.



Esta segunda-feira altos responsáveis da Europa e de África vão encontrar-se na Tunísia para discutir um plano para tentar regularizar o fluxo de refugiados e encontrar uma nova estratégia para a deportação de imigrantes ilegais que entram em Itália.



Este encontro é promovido pelo alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados.