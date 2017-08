Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA em mínimos de 40 anos

Lusa 03 Ago, 2017, 15:18 | Mundo

De acordo com dados do Departamento do Comércio norte-americano, a média dos novos pedidos de desemprego em julho, que constitui um indicador mais fiável da evolução do mercado laboral do país, registou uma queda de 2.250 pedidos, para 241.750, refere aquele organismo oficial em comunicado.

No entanto, o número de pessoas que recebiam subsídios de desemprego permanentemente por não encontrarem trabalho elevou-se a 13.000 na semana que terminou em 29 de julho, para 1,97 milhões, continuando abaixo da fasquia dos dois milhões há 17 semanas consecutivas.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos situou-se nos 4,4% em junho, no nível mais baixo em quase duas décadas.