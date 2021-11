Pedofilia na Igreja em França. "Bens" ou "empréstimo" vão financiar indemnizações

Éric de Moulins-Beaufort, que preside à Conferência dos prelados franceses, explicou queSe tal se revelar necessário, prosseguiu Moulins-Beaufort,O bispo falava aos jornalistas, em conferência de imprensa, depois de uma reunião plenária organizada um mês após a revelação de um relatório sobre violência sexual perpetrada sobre menores no seio da Igreja Católica francesa.

“Pedimos ao Papa que enviasse uma equipa de visitantes”, anunciou Éric de Moulins-Beaufort.



“Qualquer pessoa vítima que se apresente será indemnizada, uma vez que preencheremos os fundos, mas não temos uma ideia precisa do que isto pode custar”, reconheceu o presidente da Conferência Episcopal de França.Haverá, no âmbito deste escândalo, uma auditoria externa, visando um modelo de “avaliação regular”.“Vamos constituir grupos de trabalho com pessoas laicas” sobre um “determinado número de temáticas”, explicou o mesmo responsável. Ao todo, serão formados nove grupos, dos quais um terá a cargo a análise das causas da violência sexual continuada na Igreja. Outro irá debruçar-se sobre a forma de acompanhar as atividades de padres e bispos a longo prazo.Foram assim anunciadas medidas de efeito imediato:O relatório de uma comissão independente, conhecido no início de outubro, expôs que mais de dois mil padres e outros clérigos franceses perpetraram abusos sexuais sobre pelo menos 200 mil menores, de 1950 a 2020. Se forem incluídos leigos, o número de abusadores ascende a mais de três mil e o de vítimas a 300 mil.

Bispos portugueses reunidos em Fátima

Em Portugal, os bispos católicos reúnem-se a partir desta segunda-feira para abordar os abusos no seio da Igreja Católica.. Tal comissão terá por finalidade estabelecer critérios e procedimentos comuns às 21 comissões diocesanas, assim como prestar-lhes apoio, nomeadamente na gestão da informação., a decorrer em Fátima até à próxima quinta-feira.Para além da “proteção de menores e adultos vulneráveis”, os bispos portugueses vão discutir o “itinerário de iniciação à vida cristã com as famílias, crianças e adolescentes”, o sínodo dos bispos que o Papa Francisco abriu em Roma no início de outubro e a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.Realizar-se-á um período de formação sobre o Livro VI do Código de Direito Canónico, sob a orientação do secretário do Conselho Pontifício para a Interpretação dos Textos Legislativos, Juan Ignatio Arrieta.

A Assembleia Plenária vai, no último dia dos trabalhos, celebrar na Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima uma missa pelas vítimas da pandemia.