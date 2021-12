Pedro Marques eleito vice-presidente do grupo S&D do PE na rotação de meio mandato

Segundo um comunicado, a votação foi realizada no âmbito da rotação de meio de mandato da legislatura de cinco anos para os cargos de presidente do PE, e que resultará ainda na substituição de David Sassoli na liderança do hemiciclo da União Europeia.

Sassoli, eurodeputado italiano e também da família S&D, termina o seu mandato de dois anos e meio em 31 de dezembro, ou seja, ao fim de dois anos e meio de legislatura.