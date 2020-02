Pedro Pires insta líderes políticos a pensar nos interesses do país e da região

O antigo Presidente cabo-verdiano Pedro Pires pediu hoje aos líderes políticos da Guiné-Bissau para pensarem mais nos "superiores interesses" do país e de África para ultrapassar a crise pós-eleitoral.

"Estou a acompanhar o conflito pós-eleitoral que surgiu e espero que se encontre uma solução que tenha em conta o que o país precisa, os interesses superiores do país e da África também, porque nós não vivemos sós, estamos integrados numa zona e compete-nos a nós trabalhar pela paz e pelo entendimento, pela concórdia nessa zona", pediu o antigo chefe de Estado cabo-verdiano, em declarações à agência Lusa.

O também presidente da Fundação Amílcar Cabral disse esperar que os líderes políticos tenham em conta que a questão não está em defender só os seus interesses, mas em garantir a paz, a concórdia na região africana.

"Para que possamos ganhar os desafios do desenvolvimento, que são muitos. Isso deve levar-nos a ter uma atitude de sabedoria também e ultrapassar os interesses dos nossos países para nos situarmos no quadro da nossa vizinhança", terminou o antigo estadista cabo-verdiano.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) guineense está a analisar um pedido de anulação das eleições presidenciais, feito por Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), dado como derrotado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Por seu lado, Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem G15), apontado como vencedor das eleições, ameaçou que vai tomar posse no dia 27 de fevereiro, mesmo contra a vontade do presidente do parlamento.

No final de mais uma cimeira extraordinária sobre a Guiné-Bissau, em Adis Abeba, Etiópia, no domingo, o presidente da comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, anunciou que os chefes de Estado da organização pediram ao Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau que se pronuncie até 15 de fevereiro sobre o contencioso eleitoral, em curso naquela instância.