Pedro Sánchez. "Agora vamos governar"

"E sem Rivera" gritou repetidamente a multidão reunida frente à sede do PSOE em Madrid. "Ficou claro", reagiu Pedro Sánchez.



"Enviamos uma mensagem a Europa e ao resto do mundo. Pode-se ganhar ao autoritarismo e à involução", afirmou o líder socialista. "Sim podemos", responderam os apoiantes.



"Os espanhóis querem claramente que o PSOE lidere o país nos próximos quatro anos", referiu ainda.



"Ganhamos as eleições e agora vamos governar a Espanha", garantiu Sánchez, perante aclamações, prometendo lutar contra a desigualdade, avançar na convivência e concórdia e acabar com a corrupção.



"Força, força força!" para "construir a Espanha que queremos!", concluiu.