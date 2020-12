Pedro Sánchez cancela toda a agenda depois de Macron ter testado positivo

Esta quinta-feira, o presidente do governo espanhol deveria estar ao lado do Rei a inaugurar uma exposição, o que não aconteceu.



Sánchez teve um almoço com Emmanuel Macron na segunda-feira.



É a primeira vez que Sánchez suspende a agenda depois de, no passado, a mulher e a vice-presidente do governo terem estado infetadas e o primeiro-ministro ter na altura sido também testado.



Pedro Sánchez admitiu ainda ontem que poderá endurecer ainda mais as medidas que estão previstas para o Natal, depois de os feriados de dezembro, há dez dias, terem provado um aumento no número de casos.