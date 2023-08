Pedro Sánchez e Alberto Feijóo procuram convergência

A reunião, em Madrid, ocorre a pedido de Feijóo, que assim inicia uma ronda de contactos com outros líderes partidários com o objetivo de reunir apoios para a eventual investidura como chefe do governo numa votação no plenário dos deputados agendada para 26 e 27 de setembro.



O PP foi o partido mais votado nas eleições de 23 de julho e o Rei de Espanha indicou na semana passada Feijóo como candidato a primeiro-ministro, mas os populares não conseguiram até agora o apoio de uma maioria de deputados que lhes garanta a liderança do governo.



Para conseguir ser eleito primeiro-ministro, Feijóo teria de contar com a abstenção de deputados de esquerda ou de nacionalistas e separatistas, com o líder do PP a defender, já desde a campanha eleitoral, que deve ser o partido mais votado a governar.



O PSOE tem dito que a investidura do líder do PP como primeiro-ministro pelo parlamento está "condenada ao fracasso" e assegura que, apesar de ter sido o segundo partido mais votado, tem condições para voltar a formar governo, com os votos dos deputados de uma "geringonça" de forças de extrema-esquerda, regionalistas, nacionalistas e independentistas.