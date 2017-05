Pedro Sánchez é o escolhido para voltar a liderar os socialistas espanhóis

RTP 21 Mai, 2017, 21:57 / atualizado em 21 Mai, 2017, 22:05 | Mundo

A presidente da Comunidade Autónoma da Andaluzia, Susana Díaz, não esperou pelo fim do escrutínio e já telefonou a Pedro Sánchez para o felicitar pela vitória.



Segundo os últimos dados revelados pelos socialistas espanhóis, quando já estão contados 90,02% dos votos, Pedro Sánchez tem a preferência de 49,77% dos que votaram e Susana Díaz 40,18%.



O terceiro candidato, Patxi López teve 10,05% dos votos escrutinados até agora.



Pedro Sánchez vai assim suceder a si próprio oito meses depois de se ter demitido de líder do partido em choque com os “barões” regionais do PSOE.O novo líder vai agora ter a difícil tarefa de tentar unir um partido muito dividido e em crise de identidade, assim como acontece em muitos partidos socialistas ou social-democratas em toda a Europa.Daqui a quatro semanas, o congresso do PSOE vai confirmar o nome do novo secretário-geral que irá tentar que os socialistas voltem a ser uma alternativa credível de Governo que neste momento pertence ao Partido Popular (direita).