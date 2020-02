Pedro Sánchez e Quim Torra estiveram reunidos na sede do governo regional

Ainda este mês de fevereiro, o chefe do Governo espanhol e o presidente da Catalunha vão dar início à chamada mesa de diálogo. Pedro Sánchez apresentou a proposta a Quim Torra, num encontro que decorreu ao final da manhã no Palácio da Generalitat, em Barcelona.