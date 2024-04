Pedro Sánchez explica política espanhola para o Médio Oriente

Sánchez vai falar no plenário dos deputados espanhóis a seu pedido, depois de ter anunciado para os próximos dias uma série de viagens, encontros e contactos com os homólogos europeus da Noruega, Irlanda, Portugal, Eslovénia e Bélgica para abordar a situação na Faixa de Gaza, palco de intensos bombardeamentos israelitas desde outubro passado, e “".Na semana passada, esteve na Jordânia, Arábia Saudita e Qatar, onde defendeu que a União Europeia (UE) tem de ter um papel ativo na procura da paz no Médio Oriente e deve, para isso, construir pontes com países árabes.Antes, no final de março, assinou com outros três primeiros-ministros europeus (da Irlanda, Eslovénia e Malta) uma declaração a comprometer-se com o reconhecimento do Estado da Palestina.