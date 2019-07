Pedro Sánchez fixou primeira sessão de investidura em Espanha

Assim que regresse a Madrid, o Presidente do Governo em funções vai repetir uma ronda de reuniões com os principais partidos da oposição.



A 21 dias da primeira votação, nada está ainda garantido, nem sequer a maioria simples, numa segunda votação.À direita, o PP e o Ciudadanos insistem no veto, enquanto o Unidas Podemos não abdica de um Governo de coligação, e não de cooperação apenas, como defende Pedro Sanchéz.



Numa Espanha que vive sem estabilidade governativa há três anos e meio, são muitos os que já admitem um cenário de novas eleições.