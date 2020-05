Pedro Sánchez recorda "defesa incansável" de Julio Anguita pela justiça social

"Lamento profundamente a morte de Julio Anguita. Um homem coerente, honesto, sempre crítico, que defendeu, de maneira incansável, a igualdade e a justiça social", escreveu o primeiro-ministro de Espanha na sua conta oficial no Twitter.

Julio Anguita morreu hoje em Córdova, Andaluzia, aos 78 anos.

O político estava internado no Hospital Rainha Sofia de Córdova, há uma semana, em estado crítico, depois de sofrer uma paragem cardíaca em casa.

Pablo Iglesias, vice-primeiro-ministro e líder do Podemos, também lamentou a morte de Anguita, que descreveu, também numa mensagem divulgada no Twitter, como um político que "se atreveu sempre a apontar ao poder [...] as mais cruas e incorretas verdades, com todos contra si".

"E, até ao fim, indicou-nos o caminho que alguns quisemos seguir. Perdemos não apenas uma referência ética, como a nossa melhor referência política. Até sempre", escreveu Pablo Iglesias.

Julio Anguita foi uma figura-chave na organização e representação da esquerda espanhola.

Secretário-geral do Partido Comunista Espanhol (PCE) entre 1988 e 1998, promoveu a união das formações à esquerda do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) na Esquerda Unida, de que foi coordenador-geral entre 1989 e 2000, ano em que se retirou da política ativa.

Em 1996, como candidato à chefia do governo de Espanha, levou a IU a terceiro formação mais votada, depois do Partido Popular (PP) e do PSOE, elegendo 21 deputados.

Foi também o primeiro presidente da câmara comunista de Córdova desde a Guerra Civil.