Pedro Silva Pereira que demissão de Boris Johnson é oportunidade para a Europa

O eurodeputado e vice-presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, considera que a saída de Boris Johnson pode ser a oportunidade para a Europa voltar a contar com uma liderança responsável e séria. Pedro Silva Pereira acredita que as relações do Reino Unido com a União Europeia podem voltar a normalizar.