Pela "inclusão". Dirigente histórico do MPLA adere à camapanha da UNITA

A UNITA surgiu nas últimas horas com mais um trunfo para disputar o eleitorado do MPLA - Marcolino Moco, que foi dirigente histórico do MPLA, primeiro-ministro entre 1992 e 1996 e ainda secretário-geral da CPLP.