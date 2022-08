Pela primeira vez. Angolanos residentes no estrangeiro puderam votar

Foto: Ampe Rogério - Lusa

Pela primeira vez, os angolanos residentes no estrangeiro puderam votar em eleições do seu país. Em Portugal, foram 7.600 os que o puderam fazer, o que representa menos de dez por cento do total. O embaixador de Angola desvaloriza. Carlos Alberto Fonseca fala de um ponto de partida.