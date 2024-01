Pelo menos 10 mortos em mina de carvão no centro da China

O acidente ocorreu pelas às 14:55 locais (06:55 de sexta-feira em Lisboa), numa mina situada a mais de 700 quilómetros de Pequim, em Pingdingshan, na província de Hebei, informou a televisão estatal CCTV.

De acordo com a agência noticiosa oficial Nova China, as investigações preliminares apontam para uma explosão de grisu [mistura de gás natural/metano com oxigénio do ar que ocorre naturalmente nas minas de carvão].

A segurança nas minas na China melhorou significativamente nas últimas décadas, tal como a cobertura mediática dos incidentes, muitos dos quais costumavam ser abafados.

Mas os acidentes continuam a ocorrer com regularidade, devido ao perigo inerente ao setor e à aplicação, por vezes aleatória, das instruções de segurança.

Em dezembro, um acidente numa outra mina de carvão em Heilongjiang, no nordeste da China, matou 12 pessoas.

Em setembro, pelo menos 16 pessoas morreram num incêndio numa mina de carvão na província de Guizhou, no sudoeste do país.

No ano passado, a derrocada de uma mina de carvão a céu aberto, em fevereiro, na Mongólia Interior (norte), matou 53 pessoas. Dezenas de pessoas e veículos ficaram soterrados.